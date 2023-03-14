Bakan Özer, 10 ilden nakil olan öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremlerin yıktığı 10 ilden 242 bin 904 öğrencinin istedikleri illere nakil işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. Özer, paylaştığı nakil haritasıyla hangi ile kaç öğrenci nakledildiğini de duyurdu.

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6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 kenti yerle bir eden depremler bu kentlerde eğitimi de durdurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu kentlerden Türkiye’nin dört bir yanına göç ederek eğitim hayatına devam eden öğrenci sayısını Twitter hesabından paylaştı.

Özer paylaşımında “Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız.” dedi.

Özer paylaştığı nakil haritasıyla hangi ile kaç öğrenci nakledildiğini de duyurdu.



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