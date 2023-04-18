Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanıyor! Mülakat sonuçları e Devlet’te…

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları geçtiğimiz günlerden tamamlandı, mülakat sonuçları 18 Nisan günü e Devlet sayfası üzerinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ardından öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları detayları...

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Sözleşmeli öğretmenlik için mülakat sınavına katılan adayların beklediği sonuçları bugün açıklanacak. 27 Mart'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 1 Nisan günü sona ermişti. Açıklanan atama takvimine göre 4 Nisan tarihinde ise sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri belli olmasının ardından sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA E DEVLET EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 18 Nisan Salı günü açıklanacak, MEB tarafından açıklanacak sonuçları için saat bilgisi paylaşılmadı.

Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs’ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alındı.

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınav sonuçları da e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.