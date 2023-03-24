Türkiye ekonomisi bilimle kurtulacak!

Türkiye’nin, bilimsel akılla hızla organize olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Yüksek teknoloji ihracatıyla 5 yılda ekonomik büyüme ikiye katlanır. Türkiye, en geç 10 yılda dünya devi ilk 10 ekonomi arasına girer” dedi..

Sultan UÇAR

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Amerika Eğitim Konseyi'nin, Türkiye'den tek üyesi olan MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Bilim Teknoloji ve Yükseköğretim 2023” adlı çarpıcı bir rapor hazırladı. Üniversitelerin son 10 yılda hızla gerilediği vurgulanan raporda; Türkiye'nin yüksek teknolojiyle ekonomik kalkınması için, Atatürk'ün 94 yıl önce 1929'da uyguladığı sisteme işaret edildi.

CESUR KARAR ŞART

Anadolu Teknoloji Ağı (ATA) adlı kalkınma projesini ekonomik krizden çıkış olarak sunan, 35 yıllık mühendis, 15 yıllık rektör, İTÜ mezunu Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Türkiye'nin teknoloji üreten ülkeler ligine çıkması için büyük hayaller kurup, cesur kararlar almak gerekiyor. Bilim, teknoloji ve mevcut yükseköğretim politikalarıyla, Türkiye asla kalkınamaz. Üniversiteler, ekonomiye katma değer sağlamıyor” dedi. Prof. Dr. Muhammed Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

5 YILDA KALKINIRIZ

“Türkiye, hukuk ve demokraside gelişmiş ülkeler seviyesini yakalamadan, dünyada çekim merkezi olabilen bir bilim ve Ar-Ge ekosistemini asla kuramaz. Üniversitelerin uluslararası yayınlarının patent, patentlerin endüstriyel ürüne dönüşüp, yüksek teknoloji ihracat rakamlarına yansıması gerekiyor. Master ve doktora düzeyinde, küresel eğitim ve uluslararası şirketler için Türkiye eğer bir merkeze dönüşürse, 5 yılda ekonomik büyümemiz ikiye katlanır ve en geç 10 yılda dünya devi ilk 10 ekonomi arasına gireriz.”

GENÇ MİLYARDERLER

“Dünyada artık en çok bilişim ve teknoloji şirketleri kazandırıyor. Bundan 10-15 yıl önce dünyanın en büyükleri enerji üzerineydi. Bugün en büyük ilk 10 şirket içinde sadece 1 tane petrol şirketi var. 2010 sonrası unicorn şirketler ile bilim ve teknoloji şirketleri ilk 10'a girdi. Bu şirketlerin kurucularının yaş ortalaması 33'tür. Bu zeki gençler, piyasa değeri 1 milyar dolar ve üstü şirketleriyle, 50-100 yıllık geleneksel şirketleri, geliriyle geçti.”

SUUDİ ARABİSTAN'DAN “ŞERİATSIZLIK” TAAHHÜDÜ

“Sudi Arabistan, 500 milyar dolar bütçeyle Neom adında bir Ar-Ge şehriyle ülkesinde Silikon Vadisi kuruyor. Burada, uluslararası hukuk kuralları geçerli olacağı için şeriat hükümlerinin uygulanmayacağını da yazılı taahhüt etti. ”

10 MİLYON İSTİHDAM

Anadolu Teknogirişim Ağı'nın (ATA) merkezi İstanbul'da olacak. Merkezde, 10 yıl sıfır vergi ve proje kapsamında tüm yurtta 10 milyon genç istihdamı hedefleniyor.

100 BİN ARAŞTIRMACI



Türkiye'nin dünya teknoloji çekim merkezi olması amacıyla Prof. Dr. Muhammed Şahin'in ATA Projesi'yle 81 ilde yenilikçi fikirler kuluçka merkezi kurulması planlanıyor.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İLK 100'E GİREMEZ

İngiltere özerklikte son 10 yılda örgütsel özerklik yani tüm kararların üniversitede alınmasında, lider konumunu yine koruyarak 2023 sıralamasında da 100 tam puanla birinci oldu. İskoçya sıralamaya yeni girmesine rağmen onlar da 100 tam puanla birinciliği İngiltere ile paylaştı. Danimarka, Finlandiya, Litvanya, Belçika, Brüksel listede en üst sırada yer aldı. Türkiye ise Yunanistan ve İzlanda'dan sonra yer alarak 100 üzerinden 39 puanla 35. sırada sonuncu ve en düşük puanlı tek ülke oldu.

ATATÜRK'ÜN YASASI ASYA'YI KALKINDIRDI

“1929'da Atatürk'ün emriyle 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Talebe Gönderilmesi Kanunu çıkarılıp, Türkiye, kendi araştırmacısını yetiştirmek için yurt dışına burslu öğrenci gönderdi. Atatürk'ün bu yaptığını Çin, Japonya, Singapur, Güney Kore 1950'lerde fark edip, gönderdi. Onlar şimdi bunun meyvelerini yiyor. ABD'deki yıllık 1.1 milyon yabancı öğrencinin 400 binini Çin gönderiyor. Türkiye'nin ABD'de 10 bin öğrencisi var. Sadece 300-400'ünü devlet destekliyor.”

BEYİN AVCILIĞI BAŞLADI

“Gelişmiş batılı ülkeler, ülkelerinde gelecek göremeyen gençleri kendilerine çekmek için beyin avcılığına başladı. İngiltere, dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesi mezununa hemen vatandaşlık veriyor. Almanya her yıl 400 bin genci, ‘Geleceğinizi Almanya'da kurun' diye alıyor. ABD, uzun yıllardır yapıyordu. Çin, 1.4 milyar nüfusuna rağmen son 5 yıldır, zeki gençleri çekmek için 10 yıllık vize veriyor.”

TEKNOLOJİ TRENİ KAÇTI

“Türkiye araştırma geliştirme için 15.3 milyar dolar, Hollanda 16.5 milyar dolar ayırıyor. Hollanda, bizim 3 katımız 35 bine yakın patent üretip, yüksek teknoloji ihracatıyla yılda 101.2 milyar dolar gelirle, dünyada 11. oldu. Türkiye, Malezya ve İsrail'in bile gerisine düşüp, 5.7 milyar dolarla 37. olabildi. Türkiye'nin 2000'de 1.1 milyar dolar olan yüksek teknoloji ihracatı, 2021'de 5.7 milyar dolara çıktı. Çin aynı tarihlerde gelirini 41.7 milyar dolardan, 942 milyar dolara çıkardı.”

NOT DEFTERİ

■ Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da dersler 27 Mart'ta kademeli başlıyor.

■ MEB, eğitimin yeniden yapılanması için deprem bölgesine 40 milyar dolar ek bütçe ayırdı.

■ Okullarda ara tatil 17-20 Nisan'da. 21 Nisan'daki 3 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.