Üniversiteden depremzede öğrencilere burs

Almanya'da özel bir üniversite olan Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (International University of the Applied Sciences); Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afet bölgesindeki öğrencilere burs vereceklerini açıkladı.

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Almanya'da özel bir üniversite olan Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen 100 öğrenciye tam burs verileceğini duyurdu. Burs, çevrimiçi olarak verilecek eğitim için sağlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, depremden etkilenenler için üniversite çalışanları ve öğrencileri arasında başlatılan bağış kampanyası kapsamında 33 bin euro toplandığı kaydedildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Toplanan bağış, bu korkunç trajediden etkilenen çocuklara ulaştırılacak. Ancak biz daha da fazlasını yapmak istiyoruz. Bu nedenle, online lisans, yüksek lisans programlarına devam etmek isteyen ancak depremden dolayı nedeniyle eğitime başlayamayan herhangi bir üniversiteden Türk ve Suriyeli öğrencilere 100 burs imkânı sunuyoruz. Bu bursun, yaşanan depreme rağmen bursiyerlerin eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olacağını umuyoruz.”

Burs başvurularına ilişkin detaylı bilgiye https://www.iu.org/help-for-turkey-and-syria/ internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

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