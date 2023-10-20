VGM burs başvurusu başladı! VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite eğitimi gören öğrenciler için VGM burs başvurusu başladı. VGM yükseköğrenim burs başvurusu kurumun resmi sitesi üzerinden 20 Ekim Cuma günü ile 31 Ekim Salı günü arasında gerçekleştirilebilecek. VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan yükseköğrenim öğrencilerine aylık bin 250 lira aylık ödenecek.

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Öğrenim hayatlarında maddi olarak bir nebze rahatlamak isteyen öğrenciler VGM tarafından verilen karşılıksız burslara başvuru yapabilecek. Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU EKRANI

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim Bursu başvurusu www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak yapılacak.

* Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

* Giriş Ekranındaki alanların tamamı büyük harfler ile doldurulmalıdır.

* Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır.

VGM BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Yükseköğrenim Bursu: 20 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 20 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023

VGM BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlendi.