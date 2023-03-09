YKS başvuru ücreti ne kadar, başvuruları ne zaman bitecek?

YKS başvuru kılavuzu yayınlanmasıyla sınav süreci başladı. YKS başvurusu 8-23 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu olacak. Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira başvuru ücreti yatıracak.

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YKS başvuru işlemleri ÖSYM AİS sayfası üzerinden devam ediyor. Adaylar hayatlarını şekillendirecek sınav olan YKS’ye nasıl başvurulur, başvuru ücret ne kadar gibi soruların yanıtlarını arıyor. YKS başvuru kılavuzu yayınlanmasıyla merak edilen konular yanıt buldu.

YKS BAŞVURU EKRANI

YKS BAŞVURU KILAVUZU

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

Ayrıca deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçede ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS’NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 8-23 Mart 2023 arasında yapılabilecek.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT’ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR

2023-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından uygulanacak olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2023-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekecek.