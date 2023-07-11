YKS sonuçları için gözler ÖSYM’de: İşte açıklanacağı tarih…

TYT, AYT, YDT sınavlarından en az birine giren milyonlarca üniversite öğrencisi adayı YKS sonuçları için bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak. YKS tercihleri başlama tarihi duyurulmazken, sonuçların açıklanmasının ardından ertesi hafta başlaması bekleniyor.

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YKS sonuçları, öğrenciler önlisans ve lisans düzeyinde eğitim veren devlet ve vakıf üniversitelerine yerleşebilmesi için heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) 3 milyon 527 bin 463 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) 2 milyon 573 bin 136 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 338 bin 014 aday başvurmuştu.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, YKS tercihleri için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz'da başladı. 2023 yılında da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi. Böylece YKS’nin tüm oturumları tamamlanmış oldu.

2023 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonrası ÖSYM yayınladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.