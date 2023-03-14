YÖK Başkanı Özvar: 1361 üniversiteli hayatını kaybetti

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremden etkilenen illerde 1361 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesince (SBÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla “Asrın Felaketinde Tıbbiyeli Olmak” adlı program düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, depremden doğrudan etkilenen illerde 16’sı devlet, ikisi vakıf olmak üzere 18 üniversite mevcut olduğunu belirterek, şunlar söyledi:

– Bölgede öğrenimlerine devam eden yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı ise yaklaşık 45 bindir. Depreme maruz kalan uluslararası öğrenci sayısı ise yaklaşık 17 bindir. Öğrencilerimizle birlikte bölgede yer alan ve depremden doğrudan zarar gören 18 üniversitemizde görev yapan yaklaşık 17 bin akademisyenin de yaşanan felaketten etkilendiğini hatırlatmak gerekmektedir. Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde görev yapan idari personel sayımız ise yaklaşık 30 bindir.

– 115’i uluslararası olmak üzere toplam 1361 öğrenci ve çok sayıda personel depremde hayatını kaybetti. 11 ildeki 18 üniversitemizin yerleşkelerindeki bina hasar durumuna bakıldığında ise ağır hasarlı 106, az hasarlı 410, hasarsız 606 bina olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. (AA)