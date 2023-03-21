YÖK Başkanı Özvar’dan ‘hibrit eğitim’ mesajı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde yapılan 256’ncı Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’na katıldı. EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’deki 209 devlet ve vakıf üniversitesinin rektörleri katıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Erol Özvar, Uluslararası Araştırmacı Destek Programları kapsamında, Türkiye genelinde doktora öğrencileri, doktora sonrası genç akademisyenler, ücretli akademik izin ile ayrılacak bilim insanları ve yabancı araştırmacılar olmak üzere dört ayrı kategoride toplam 315 kişiye burs sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Depremlerden hemen sonra alınan uzaktan öğretim kararını nisan ayında yeniden gözden geçireceklerini belirten Prof. Dr. Özvar, uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceklerini açıkladı.

“DEPREMDE BİN 423 ÖĞRENCİ VE 148 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ”

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğiyle konuşmasına başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, depremden doğrudan etkilenen illerde 16’sı devlet 2’si vakıf olmak üzere 18 üniversitenin bulunduğunu belirtti.

Türkiye’deki açıköğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinden yaklaşık 377 bininin 11 ildeki üniversitelerde kayıtlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özvar, bölgedeki üniversitelerin Türkiye’deki toplam örgün öğrenci sayısının yüzde 9’una ev sahipliği yaptığını aktardı.

Depremde zarar gören 18 üniversitede 17 bin akademisyenin de depremden etkilendiğini dile getiren Prof. Dr. Özvar, deprem bölgesindeki idari personel sayısının 30 bin olduğunu belirtti.

Depremde, 127’si uluslararası olmak üzere toplam bin 423 öğrenci ve 148 personelin hayatını kaybettiğine değinen Prof. Dr. Özvar, “Belirli aralıklarla güncellediğimiz kayıtlara göre 11 ilde bulunan 18 üniversitemizin yerleşkelerindeki bina hasar durumuna bakıldığında ise 4 binanın yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı ve 642 binanın hasarsız olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız” dedi.

“HİBRİT ÖĞRETİM SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Depremlerden hemen sonra uzaktan öğretim kararı aldıklarını, 2022-2023 bahar yarıyılında, talep eden her üniversite öğrencisine kayıt dondurma hakkı getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özvar, şu ifadeleri kullandı:

* “Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

* Alınan kararı nisan ayının başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek, şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir.”

ÜNİVERSİTEYE GİDEMEMİŞ 34 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA KONTENJAN

Bu yıl ilk defa uygulanacak bir düzenlemeyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettik. Bu vesileyle, toplumdaki dezavantajlı grupların yükseköğretime erişimlerini artırmaya ve böylece fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğimizin özellikle vurgulamak isterim. Deprem gibi insanların hayatını derinden etkileyen afetlere yönelik de birtakım düzenlemelerin arayışı içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim.” DHA