KYK yurt başvurusu başladı: KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) için yurt başvurusu başladı, başvuru 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

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Devlet desteği ile barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusu gerçekleştirecek. Her yıl benzer dönemlerde yapılan KYK başvurusu ilgili süreç ise e Devlet Kapısı üzerinden takip edilebilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvuru sürecinin başladığını, öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini duyurdu.

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde yurt sorunun çözüme kavuşturmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üniversite kayıt tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz