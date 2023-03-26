10 yıldır icrada sürünen işsize af

Mini seçim paketine eklenen geçici madde ile işsizlik ödeneği yanlışlıkla fazla ödenen işsizlerden, 2012’den bu yana icra yoluyla yapılan tahsilatlar da duracak.

Erdoğan SÜZER

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Seçim geldi işsiz, emekli, yıllardır kadrosuz sürünen işçi bir anda hatırlandı. AKP milletvekilleri en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerinin de 2 bin liraya yükseltilmesini de içeren mini seçim paketini TBMM'ye sundu. 7 bin 501 lira ve üzerinde aylık alan tüm emeklileri zamsız bırakan yasa teklifiyle, işsizlik ödeneği yanlışlıkla fazla ödenen işsizlerden 2012 yılından bu yana icra yoluyla yapılan tahsilatlar da duracak. Torba teklifle emeklilere iki bayramda ödenen bin 100'er liralık bayram ikramiyesi 2 bin liraya çıkacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı için belirlenen tutar da 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Esas emekli aylığı bu tutarın altında olan tüm emeklilere aradaki fark kadar Hazine'den destek ödemesi yapılacak.

TAHSİLAT SAVAŞI BİTİYOR

Teklifle İşsizlik Sigortası Kanunu'na da bir geçici madde ekleniyor. Halen 31 Aralık 2012 tarihi ve önceki dönemde işsizlik maaşına başvurup da kendisine hak ettiği tutarın üzerinde para yatırılan işsizlerden bu tutarlar geri tahsil ediliyor. Fazla ödemeyi kabul etmeyen ya da iade etmemekte ısrar edenlere ise icra gönderiliyor. Yeni teklifle yaklaşık 10 yıldır devam eden tahsilat savaşı seçim sayesinde bitiyor, artık devlet bu işsizlerden o paraları geri almayacak.

GEÇİCİ İŞÇİ HATIRLANDI

Seçimle birlikte, kamuda geçici işçi statüsünde çalışıp her yıl işten çıkarılan ertesi yıl yeniden kadroya alınan binlerce işçi de hatırlandı. Teklifle birlikte bu işçiler artık yılda 11 ay 29 gün, yani yılın tamamına yakın süreyle çalıştırılacak ve boşalan kadrolara geçirilecekler.

Haluk Levent'e madalya takılacak mı?

Düzenlemeyle ayrıca deprem ve sel felaketi gibi doğal afetlerin ortaya çıkmasını önlemede ve afet sonrası zararların giderilmesi için yaptığı çalışmalarda üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık gösteren Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakarlık madalyası, yabancılara ise üstün fedakarlık nişanı verilecek. Kimlere nişan verileceğini Cumhurbaşkanı belirleyecek. Deprem sonrası yardımlarıyla dikkat çeken AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'e yasa çıkınca madalya takılıp takılmayacağı merak ediliyor.