2 bakanlık topu birbirine attı: Araç muayene ücretlerine kimin zam yaptığı bulunamadı

Araç muayene ücretlerine yapılan fahiş zammın sorumlusu bulunamadı. SP Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, vatandaşı isyan ettiren muayene ücretlerinin gerekçesini önce Maliye Bakanlığı’na sonra da Ulaştırma Bakanlığı’na sordu. İki bakanlıkta topu birbirine attı ve ücretleri kendilerinin belirlemediğini savundu.

Veli TOPRAK

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Binek araçların muayene ücretleri 507 liradan 1.130 liraya çıkarılınca SP Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na “Yüzde 130 zam niçin yapılmıştır?” diye önerge ile sordu.

Bakanlık, “Bahsi geçen hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır” diye cevap verdi.

Özdağ, bu cevap üzerine Ulaştırma Bakanlığı'na yine yüzde 130 zammın gerekçesini sordu. Cevap ilginç oldu: “Araç muayene ücretlerine ilişkin tüm iş ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.”

İki bakanlığın topu birbirine atmasına tepki gösteren Özdağ, “Sizler gerçekten ülke mi yönettiğinizi zannediyorsunuz? Bu kadar ciddiyetsiz ve iş bilmezlik sizin için bile fazla”

YÜZDE 130 ZAM NİÇİN YAPILDI?

Özdağ, 14 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği soru önergesinde, “Motorlu araç muayene ücretlerine bu yılbaşında, resmi enflasyon rakamlarının çok üstünde olacak şekilde yüzde 130 zam niçin yapılmıştır? Normal binek araç muayenesi 507 TL iken yaklaşık 1.130 liraya çıkarılmış olmasının sebebi nedir” sorusunu yöneltti.

MALİYE ‘ULAŞTIRMA SORUMLU'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Temmuz'da Özdağ'a şu cevabı verdi: “Sayın Özdağ öncelikle şahsıma yönelik olarak Bakanlığımıza yazılı soru önergeniz için teşekkür ederim. Soru önergesinde bahsi geçen hususlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunmaktadır.

ULAŞTIRMA ‘MALİYE SORUMLU'

Özdağ, 8 Ağustos'ta aynı soruyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yöneltti ve beklemediği bir cevap aldı: “Araç muayene ücretlerine ilişkin tüm iş ve işlemler; 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 35. Maddesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmekte olup Bakanlığımızca uygulanmaktadır.”

SİZ ÜLKE Mİ YÖNETİYORSUNUZ

Özdağ, iki bakanlığın muayene ücretleri konusunda topu birbirlerine üzerine atmasına tepki gösterdi:

* Bugün iktidarın Türkiye'yi ne derece devlet ciddiyetinden yoksun ve lakayt yönettiği konusuna bir örnek vereceğim. Araç sahibi vatandaşlarımızın yoğun şikayetlerine konu olan ve neredeyse ‘soyguna' dönüşen araç muayene ücretleri hakkında hükümete bir soru önergesi verdim.

* Konu, zamlanan yeni değerleme oranları hakkında olduğundan sorularımı doğal olarak Maliye Bakanı Sn Mehmet Şimşek'e yönelttim. Kendisi büyük bir incelik göstererek(!) cevap verdi. Cevabı: Konunun muhatabının Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı olduğu şeklindeydi.

* Aynı soruları bu sefer de Ulaştırma Bakanına sordum. Sn bakan da konunun muhatabının Maliye Bakanlığı olduğu şeklinde cevap verdi. Şimdi buradan soruyorum: Sizler bu ciddiyetsiz ve lakayt tavrı bakan olduktan sonra mı edindiniz, yoksa hep mi böyleydiniz?

* Sizler gerçekten ülke mi yönettiğinizi zannediyorsunuz? Bu kadar ciddiyetsiz ve iş bilmezlik sizin için bile fazla. En kısa zamanda sorumluluklarınızın ne olduğu konusunda bir brifing alın ve sorduğumuz sorulara devlet ciddiyeti içinde cevap verin… Lütfen!