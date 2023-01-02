2023 memur ve emekli maaş zammı için aralık enflasyonu bekleniyor

2023 emekli ve memur zammı için milyonlar yarın açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi. Enflasyonla birlikte emekli ve memur maaş zamları da ortaya çıkacak. Öte yandan memur ve emeklide ilave zam beklentisi yüksek.

Sozcu.com.tr

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2023 memur ve emekli zammı için milyonlarca insan yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 66 civarında. Ayrıca enflasyonla hesaplanacak zamlara refah payının eklenip eklenmeyeceği merak konusu.

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıkmıştı. Kasımda 5 aylık enflasyon yüzde 14,04 olarak gerçekleşmişti. Aralık ayı ile birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 17’nin üstünde çıkması bekleniyor. Böylece memurların yüzde 18 ile yüzde yüzde 19 arasında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ise yüzde 17 ile 17,5 arasında zam almaları bekleniyor.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentileri ile memur ve emekli maaşına gelmesi beklenen zam miktarları ise şöyle:

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

14 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 66,59’a gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyonun aralık ayında aylık yüzde 2,61 artması bekleniyor.

TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış göstermişti. Yıllık TÜFE artışı ise yüzde 84,39 seviyesinde gerçekleşmişti.

Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ise aralık ayı için aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ila yüzde 4,1 arasında yer aldı. Ankete göre, enflasyonun aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39’dan yüzde 66,8’e sert düşmesi bekleniyor.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin anketine göre ise piyasa aktörlerinin aralık ayı enflasyon beklentisi aylıkta yüzde 2,8, yıllıkta da yüzde 67 oldu.

MAAŞLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yüzde 2,6 artış beklentisinin gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 17,02 olacak. Eğer rakam böyle olursa, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10,11’lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereğince yüzde 8’lik zam ile yüzde 18,11’lik artış yapılması gerekiyor. Enflasyonun bu şekilde gelmesi halinde ise SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de yüzde 17,1’lik zamla yetinecek.

Aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 3 çıkması halinde ise memur ve memur emeklileri yüzde 18,6, SSK, BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 17,5 zam alacak. Aylık enflasyonun yüzde 4 çıkması halinde ise memurlara yüzde 19,7; SSK, BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 18,6 zam yapılacak.

REFAH ZAMMI BEKLENTİSİ

Öte yandan asgari ücrete gelen yüzde 55’lik zamla birlikte emekli ve memurda da refah payı beklentisi arttı. KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci ve MEMUR – SEN Genel Başkanı Ali Yalçın da geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek zam taleplerini iletti.

Kahveci, “Ocak ayı itibarıyla çalışanlara ilave bir zam yapılması artık zaruri bir hal almıştır. Bununla birlikte çalışanlarımızın alım gücünü artırabilmek için de artık ücretlerde refah payı uygulamasına geçmemiz gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Yalçın ise, “Asgari ücrete yapılan düzenlemenin çıtası ve çıpası ortada. En düşük memur maaşı şu an 8 bin 39 lira. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk” diye konuştu.

Asgari ücrete yapılan yüzde 55 zam sonrası memur maaş zammının yüzde 18’lerde mi kalacağı merak konusu. Memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde refah zammı konusunda beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

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