2024 elektrik iletim ek ücreti belli oldu
EPDK, 2024'te uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi. Ücret, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi. Kararın tüketiciye yansıyan bir durum olmadığı ifade edildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2024 yılında uygulanacak iletim ek ücretini Türkiye Elektrik İletim AŞ’ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirledi.
EPDK’nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2024 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ’ın iletim tarifesinin binde beşi olacak.
EPDK’nin söz konusu kararı 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
TÜKETİCİYE YANSIYACAK MI?
EPDK’den yapılan açıklamada, söz konusu kararın tüketiciye yansıyan bir durum olmadığı, teknik bir düzenleme olduğu ifade edildi.
TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak. (AA)