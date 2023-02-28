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36 galericiye, ikinci el araç satışında ‘6 ay, 6 bin kilometre’ kuralı cezası

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine getirilen 6 ay, 6 bin kilometre kısıtına uymayan toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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36 galericiye, ikinci el araç satışında ‘6 ay, 6 bin kilometre’ kuralı cezası

İkinci el araç ticaretinde fahiş fiyatlanmanın önüne geçmek için Eylül 2022’de yürürlüğe giren düzenleme ile; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan bayiler ile oto galerilere, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak kısıtı getirildi.

Ticaret Bakanlığı’nca, düzenlemenin uygulanmasına ilişkin denetimler gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen denetimler sonucunda; Ankara’da 6, İzmir’de 6, İstanbul’da 4, Erzurum’da 3, Kayseri, Bursa, Konya, Kocaeli, Balıkesir, Antalya’da 2’şer, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Denizli ve Manisa’da 1’er, toplamda 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.

(DHA)

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