36 galericiye, ikinci el araç satışında ‘6 ay, 6 bin kilometre’ kuralı cezası

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine getirilen 6 ay, 6 bin kilometre kısıtına uymayan toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İkinci el araç ticaretinde fahiş fiyatlanmanın önüne geçmek için Eylül 2022’de yürürlüğe giren düzenleme ile; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan bayiler ile oto galerilere, otomobil satabilmek için alımdan sonra 6 ay beklemek, 6 bin kilometre de yol yapmak kısıtı getirildi.

Ticaret Bakanlığı’nca, düzenlemenin uygulanmasına ilişkin denetimler gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen denetimler sonucunda; Ankara’da 6, İzmir’de 6, İstanbul’da 4, Erzurum’da 3, Kayseri, Bursa, Konya, Kocaeli, Balıkesir, Antalya’da 2’şer, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Denizli ve Manisa’da 1’er, toplamda 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.

(DHA)

İlginizi Çekebilir İkinci el araçta 6 bin kilometre sınırlamasına 'yeni çözüm'

İlginizi Çekebilir İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı başlıyor