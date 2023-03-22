5 yılda fiyatlar yüzde 269, emekli ikramiyesi yüzde 10 arttı

DİSK-AR, 2018-2023 arasında resmi enflasyonu yüzde 269, gıda enflasyonu yüzde 362 olurken emekli ikramiyelerindeki artışın yüzde 10 ile sınırlı kaldığına dikkat çeken bir araştırma yayımladı.

Sozcu.com.tr

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili yeni bir araştırma notu yayımladı.

2018-2023 arasında TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yüzde 269, gıda enflasyonunun ise yüzde 362’ye kadar çıktığı belirtilen notta, aynı dönem aralığında emekli ikramiyelerindeki artışın ise yüzde 10 ile sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

2018'de 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesine 5 yıl boyunca sadece yüzde 10 zam yapıldığının altı çizilen araştırmada, “2021’de 100 TL zam yapılarak 1.100 TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesi 2022’de de 1.100 TL olarak uygulandı. Aynı dönemde asgari ücret ise yüzde 431 artarak 1.603 TL'den 8.507 TL'ye yükseldi. 5 yılda sadece yüzde 10 artan emekli bayram ikramiyeleri pula döndü, enflasyonun altında ezildi” denildi.

ALIM GÜCÜ 1000 TL’DEN 238 TL’YE DÜŞTÜ

Araştırma notunda yer alan bilgilere göre, Türkiye'de 14 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Türkiye'nin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturan emekliler için bayram aynı zamanda ikramiye demek.

Gıda enflasyonu Şubat 2023 döneminde TÜİK tarafından yüzde 69,3 olarak açıklanmıştı.

Emeklilerde gıda enflasyonu ise yüzde 90'a yakın.

Son bir yıllık yüksek enflasyonu döneminde ise emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 100'lerin üzerine çıktı.

“Böylece emekli ikramiyesinin gıda enflasyonu karşısındaki kaybı artıyor” denilen notta, “2023’te emekli bayram ikramiyesinin alım gücü gıda enflasyonuna göre 238 TL'ye geriledi. Böylece emekli bayram ikramiyelerinin gıda enflasyonuna göre kaybı (bir bayram) 3.519 TL'dir. Emekli bayram ikramiyelerindeki kaybı önlemek için ikramiyeler 2023'te en az 4.619 TL olmalı” ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRETE ORANI YÜZDE 62’DEN 13’E GERİLEDİ

Emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret kadar artırılmaması nedeniyle emekli bayram ikramiyelerinin alım gücü düşüyor.

Asgari ücretin 1.603 TL olduğu 2018 yılında belirlenen bayram ikramiyesi, asgari ücretin yüzde 62'si tutarındaydı.

“2023’te ise 1.100 TL'lik bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 13'üne geriledi” denilen notta, “Emekli ikramiyesi asgari ücrete göre artırılsaydı 5 bin 307 TL olması gerekirdi” denildi.

‘EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI’

Notta emekli bayram ikramiyesine yönelik şu talepler yer aldı:

“Emekli bayram ikramiyesi emekli aylığından az olmamalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret olmalıdır. Emeklilere yılda 4 kez birer aylık tutarından ikramiye verilmeli.”

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