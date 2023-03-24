7.501 lira alan emeklinin durumu ne olacak?

AKP’nin seçim zammı böyle yasalaşırsa 5.500 TL alan emekli Ali 2 bin lira, 7.499 TL alan emekli Veli 1 TL zam alacak. Peki 7.501 lira aylık alan emeklinin durumu ne olacak?

Erdoğan SÜZER

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Enflasyonla mücadele edip ekonomiyi düze çıkarmak yerine artan hayat pahalılığını maaş zamlarıyla gidermeye çalışan iktidar, şimdi de emekliye seçim zammı yapmak için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en düşük emekli aylığını 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkaracaklarını söyledi. Ancak 7 bin 501 lira ve üzerinde aylık alan emekliler için herhangi bir zam açıklanmadı. Seçim zammı en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasıyla sınırlı kalırsa 7 bin 501 lira ve üzerinde aylık alan 6-7 milyon emeklinin durumu ne olacak?

Yalnızca alt sınıra yapılan zam milyonlarca emekli arasında yeni bir adaletsizliğe yol açacak. Örneğin aylığı 5 bin 500 lira olan bir emekli 2 bin lira zam alırken, 7 bin 499 lira aylıklı emekliye 1 lira zam düşecek. Emekli aylığı 6 bin 500 lira olanlar bin TL, 7 bin lira olanlar 500 TL zamla yetinecek. Aylığı 7 bin 501 lira olan emekli ise hiç zam alamayacak. Çünkü zammı yalnızca 1 lirayla kaçırmış olacak. Asgari ücretin ve açlık sınırının altında kalan emekliler de zam yüzü göremeyecek. Yeni zamla, 13.5 milyon emeklinin yaklaşık 7-8 milyonunun en düşük emekli aylığını alacağı ifade ediliyor.

KAYIT DIŞI ARTACAK

Sadece alt sınırın yükseltilmesi emeklilik sistemini de bozacak. 10 yıl prim ödeyenle 30 yıldan fazla prim ödeyenler aynı aylığı alacak. Prim ödeme süresiyle emekli aylığı arasındaki bağ kopacağı için kayıt dışılık artacak, çalışanların maaşı düşük gösterilecek, SGK'nın dengeleri daha da bozulacak. Zammın hayata geçebilmesi için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Bu amaçla yeni bir torba yasa teklifi sunulması bekleniyor.

Bayram ikramiyesinin 5.300 TL olması gerekiyor

Emekliye bayram ikramiyesi ilk kez 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bin lira olarak verilmiş, geçen yıl 1.100 liraya çıkarılıncaya kadar 3 yıl 1 kuruş dahi artırılmamıştı. Seçim öncesi bayram ikramiyesinin artırılması kesinleşti ancak oran açıklanmadı. İkramiyenin en az 2 bin lira olacağı, ancak 5 bin 500 lirayı aşmayacağı belirtiliyor. İkramiye ilk verildiği 2018 yılında, asgari ücretin yüzde 62'sine karşılık geliyordu. Alım gücünün aynı seviyeye çıkarılması için ikramiyenin 5 bin 300 lira olması gerekiyor.