7 ayda 752 bin kişi icra takibine alındı

Yüksek enflasyon nedeniyle geliri harcamasına yetmeyen vatandaşlar kredi kartlarıyla borçlanmaya devam ederken bu yılın ilk yedi ayında hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcu nedeniyle 752 bin 206 kişi bankalar tarafından icraya verildi.

Başak KAYA

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Tüketici kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 5'e yıllık yüzde 60'a yaklaşması bireysel kredi kullanımını azaltırken, yüksek enflasyon nedeniyle geliri harcamasına yetmeyen vatandaşlar kredi kartlarıyla borçlanmaya devam ediyor.

Bu yılın ilk yedi ayında hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcu nedeniyle 752 bin 206 kişi borcunu temerrüt süresinin sonunda ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verildi. İcra dairelerine gelen dosya sayısı ise yüzde 60 arttı.

CHP'nin resmi verilerden derleyerek hazırladığı ekonomi raporunda şu belirlemeler yapıldı:

-Vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borç bakiyesi 1 – 8 Eylül haftasında 1,8 milyar lira artarak 2 trilyon 414 milyar liraya kadar yükseldi.

-Söz konusu haftada tüketici kredilerinde 1 milyar liraya yakın azalma yaşanırken, kredi kartı borç bakiyesinde ise 2,7 milyar liralık artış oldu.

– Yılbaşından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 32 oranında artarak 1 trilyon 478 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 106 oranında artarak 936 milyar liraya yükseldi.

40 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

-Bankaların zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacakları ise yılbaşından bu yana 9,6 milyar liralık artışla 39,9 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Bu arada vatandaşların TOKİ'ye de 46 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor.

-Bu yıl ocak-temmuz döneminde 486 bin 347 kişi bireysel kredi borcunu, 461 bin 496 kişi de kredi kartı borcunu zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcu nedeniyle takibe alınanlar tekil sayıldığında bu dönemde toplam 752 bin 206 kişi borcunu temerrüt süresinin te sonunda ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verildi.

-Önceki yıllarda borcu nedeniyle icra takibine alınan, ancak borcu halen devam edenlerin sayısı ise 3 milyon 834 bin 908 kişiye ulaştı. Hem bankaların hem de varlık yönetim şirketlerinin aynı anda takibinde bulunanlar tek kişi sayılıyor. Risk Merkezinin verilerine göre halen bankaların takibinde 2 milyon 386 bin 880, varlık yönetim şirketlerinin takibinde ise 2 milyon 43 bin 622 kişi bulunuyor.

-1 Ocak- 15 Eylül 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 oranında artarak 9 milyon 789 bin oldu. Ayrı dönemde, aboneliklerden kaynaklanan icradaki bazı alacaklardan vazgeçilmesinin de etkisiyle 11 milyon 232 bin dosya da sonuçlandı. Dolayısıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 781 bin oldu.

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