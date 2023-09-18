AB, Çin üretimi pillere bağımlı hâle gelebilir

Güçlü önlemler almazsa 2030 yılına kadar Çin'in lityum iyon pillerine ve yakıt hücrelerine bağımlı hâle gelebilecek olan AB, Avrupa'nın ekonomi güvenliğini ele alacak.

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Avrupa Birliği (AB), güçlü önlemler almazsa 2030 yılına kadar Çin’in lityum iyon pillerine ve yakıt hücrelerine Ukrayna savaşı öncesinde Rusya’ya enerji konusunda olduğu seviyede bağımlı hâle gelebilir.

AB liderleri için hazırlanan ve Reuters tarafından incelenen belgede yer alan konu, liderler 5 Ekim’de İspanya’nın Granada kentinde bir araya geldiklerinde Avrupa’nın ekonomi güvenliğine ilişkin tartışmaların temelini oluşturacak.

ÇİN ENDİŞESİ GÖRÜŞÜLECEK

Çin’in büyüyen küresel iddiası ve ekonomik ağırlığı konusunda endişeli olan liderler Çin’e fazla bağımlı hâle gelinmesi riskini azaltmak üzere Avrupa Komisyonu’nun önerilerini ve Afrika ile Güney Amerika’ya yönelerek seçeneklerini çeşitlendirmenin gerekliliğini görüşecekler.

Belgede güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli olmamaları nedeniyle Avrupa’nın 2050’ye kadar karbondioksit emisyonunu sıfıra indirme hedefine ulaşmak için enerji depolama yolları bulması gerektiği belirtiliyor.

AB’nin İspanya başkanlığı hazırladığı belgede “Bu durum, önümüzdeki yıllarda 10 ve 30 katına yükselmesi beklenen lityum iyon piller, yakıt hücreleri ve elektrolizörlere olan talebimizin keskin şekilde artmasına neden olacak” dedi.

ÇİN OTOMOBİLLERİNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

AB Komisyonu, geçen hafta ise Çin’den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarının geçmişte Avrupa güneş enerjisi sektörünü olumsuz etkilediğini aktaran von der Leyen, Avrupa'da pek çok işletmenin, büyük oranda sübvansiyon sağlanan Çinli rakipler nedeniyle işlerini kaybettiğini söylemişti.

“Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor. Çin elektrikli otomobillerinin fiyatları devasa devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızın işleyişini bozuyor” diyen von der Leyen, bu durumu kabul etmediklerini vurgulamıştı.

Son yıllarda AB ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu. (SÖZCÜ- REUTERS)

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