ABD ekonomisinde büyüme beklentiyi aştı
ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 5,2 oranında büyüdü. Üçüncü çeyreğe ilişkin ilk büyüme verisi, yüzde 4,9 olmuştu.
Yüzde 5,2’lik büyüme, 2021’in son çeyreği sonrasındaki yedi çeyreğin zirvesi olarak kayıtlara geçti.
ABD’de ikinci çeyrekte büyüme yüzde 2,1 olmuştu ve Reuters anketinde üçüncü çeyrek için büyümenin yüzde 5’e revize edilmesi bekleniyordu.