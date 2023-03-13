ABD, SVB ve Signature Bank iflaslarının ardından harekete geçti

ABD, bankacılık sistemine güveni artırmak için bir dizi acil önlem aldı. ABD Başkanı Joe Biden, ekonomik toparlanmayı korumak için çeşitli açıklamalar yapacağını belirtti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD hükümeti, Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflasının ardından geniş çaplı bir bankacılık sistemi krizini oluşacağı endişelerini yatıştırmak ve bankacılık sistemine güveni yeniden sağlamak üzere bir dizi acil önlem aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank’ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD’li düzenleyici kurumlar iflas eden bankanın müşterilerinin bugünden itibaren tüm mevduatlarına ulaşabileceklerini açıkladı ve bankalara acil durum fonlarına erişim sağlamak üzere yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) da bankaların acil durumlarda kendisinden borç alabilmesini kolaylaştırdı.

BİDEN’DAN AÇIKLAMA

Biden da bankacılık sistemine güveni artırmaya yönelik önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Talimatıyla hafta sonu boyunca Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank’taki sorunların çözümü için gayretle çalışıldığını belirten Biden, Amerikalı işçileri ve küçük işletmeleri koruyan ve finansal sistemi güvende tutan hızlı bir çözüme ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Biden, çözümün aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının riske atılmamasını da sağladığını vurgulayarak, Amerikan halkı ve işletmelerinin ihtiyaç duyduklarında banka mevduatlarına ulaşabileceklerine dikkati çekti.

Tekrar benzer sorunlarla karşılaşmamak için yapılacaklara işaret eden Biden, “Bu karmaşanın müsebbiplerini tamamen sorumlu tutmaya ve bir daha bu duruma düşmemek için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirmeye yönelik çabalarımızı sürdürmeye kararlıyım. Yarın sabah, tarihi ekonomik toparlanmamızı korumak için esnek bir bankacılık sistemini nasıl devam ettireceğimize dair açıklamalar yapacağım” ifadelerini kullandı.

MEVDUATLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN KARARLAR AÇIKLANDI

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB’nin iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıklamış ve SVB müşterilerinin mevduatlarına pazartesinden itibaren erişebileceklerini bildirmişti.

New York merkezli Signature Bank’ın da tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilmiş, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili de hiçbir zararı karşılamayacağı açıklanmıştı.

Fed de bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurmuştu.

NE OLDU?

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası geçen hafta, hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu.

SVB’nin iflasının ardından bugün New York merkezli Signature Bank’a da kayyum atandı. (AA, REUTERS)

İlginizi Çekebilir ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC'den banka iflaslarına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir SVB'nin ardından Signature Bank da iflas etti