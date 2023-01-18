ABD üretici enflasyonu beklentilerin altında kaldı

ABD'de üretici enflasyonu aralık ayında yıllık yüzde 6,2 oldu. ÜFE'de beklentiler aralık ayında yıllık yüzde 6,8 artış yönündeydi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de aralık ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yayımlandı. Buna göre ÜFE aralıkta yıllık yüzde 6,2 artış kaydetti. Piyasaların beklentisi ÜFE’nin bu dönemde yüzde 6,8 düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Aylık ÜFE ise beklentilerin üzerinde geriledi. Üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Beklentiler yüzde 0,1 azalış yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın kasım ayı için yüzde 0,3 olarak açıkladığı ÜFE, yüzde 0,2 seviyesine revize edildi. ABD’de aralık ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) ise yıllık yüzde 6,5'e gerilemişti. Aylık TÜFE ise yüzde -0,1 seviyesinde kaydedilmişti.

ÇEKİRDEK ÜFE’DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüş üretici enflasyonundaki geri çekilmeyi desteklerken gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,1 yılık ise yüzde 5,5 arttı. Çekirdek ÜFE’de yıllık artış beklentisi ise yüzde 5,7 seviyesindeydi.

Kasım ayında yüzde 0, 4 olarak açıklanan çekirdek ÜFE yüzde 0,2 seviyesine revize edildi.

Ülkede ayrıca perakende satışlar aralıkta yıllık yüzde 6,02 artarken bir önceki aya göre yüzde 1,1 düşüş kaydedildi.

ABD VADELİLER KAZANIMLARINI ARTIRDI ABD borsasının vadeli kontratları, ABD’de perakende satışlar verisinin aralıkta beklentilerden fazla düşmesinin ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarını küçültmesini sağlayacağına yönelik beklentilerle kazanımlarını artırdı. ABD üretici fiyatları endeksinin de aralık ayında beklentilerin üzerinde gerilemesi enflasyonda yavaşlama olduğuna dair işaretleri güçlendirdi. TSİ 16:45 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0,1 arttı. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,26 yükselirken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise yüzde 0,43 yükseldi.​

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