ABD ve Avrupa arasında ‘yerli üretim’ gerilimi

Avrupalı ​​şirketler ve politikacılar, son yeşil yatırım hamlesi nedeniyle yerli üretimi teşvik eden ABD'ye öfkeli.

Sozcu.com.tr

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Avrupalı iş insanları ve politikacılar, yerli yeşil teknolojiye yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan yeni önlemler açıklayan Beyaz Saray’a tepkili.

ABD hükümeti, çarşamba günü yaptığı açıklamada Amerikan yapımı elektrikli araç şarj cihazlarına destek verileceği duyurdu. Yönetim, ağustos ayında yüz milyarlarca dolarlık sübvansiyon ve ABD yapımı temiz araçlar için vergi kredisi içeren 369 milyar dolarlık Enflasyon Düşürme Yasası da açıklamıştı.

TEŞVİK İÇİN YERLİ ÜRETİM ŞARTI GELDİ

Beyaz Saray’ın yerli üretimi teşvik etmek için çıkardığı destek paketine göre, vergi indirimlerinden ve diğer sübvansiyonlardan yararlanabilmek için ürünlerin yüzde 55 içeriğinin gelecek yıldan itibaren yurt içinde üretilmiş olması gerekiyor.

Bu da Avrupa’nın otomotiv parçası, teknoloji ve hammadde ihracatını kısıtlıyor. Ayrıca şimdiden pek çok Avrupalı şirket ABD’de taşınma planları yapıyor. Brüksel, düzenlemeyi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet edebileceğini belirtirken yetkililer ABD’nin şirketleri AB’den uzaklaştırmaya çalıştığını iddia etti.

‘KENDİ ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİYOR’

Avrupalı şirketleri temsil eden BusinessEurope’un Genel Müdür Yardımcısı Luisa Santos, “En önemli ticaret ortağımız, kendi çıkarları doğrultusunda karar veriyor. Bunu yapmaya devam ediyorlar. Ama Çin konusunda onları desteklememizi istiyor” dedi.

Kıtanın teknoloji sektörünü temsil eden DigitalEurope Genel Müdürü Cecilia Bonefeld-Dahl ise, “Ortak iklim hedefimize ulaşmanın yolu, daha fazla ‘Amerikan Satın Alımı’ndan değil, ortak eylem ve ortak standartlardan geçiyor” dedi.

AVRUPA KOMİSYONU ABD İLE GÖRÜŞECEK

Avrupa Komisyonu, sübvansiyonlar konusunda ABD ile görüşmeye çalışacağını söyledi.

Komisyon sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, “Transatlantik ilişkilerinde ticaret engellerinden kaçınmak için sinerji yaratmalıyız. Ayrımcılıkla ilgili endişelerimizi ABD’li muhataplarımıza iletmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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