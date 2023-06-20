ABD’de konut başlangıçları mayısta beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 21,7 yükselerek 1 milyon 631 bine çıktı.

Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu.

Konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 340 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, mayısta yıllık bazda da yüzde 5,7 arttı.

İNŞAAT İZİNLERİ 7 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

İnşaat izinleri ise mayısta aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bin seviyesine yükseldi.

Ekin 2022’den bu yana en yüksek seviyeye çıkan inşaat izinlerinin bu dönemde 1 milyon 425 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, nisanda yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 147 bin seviyesinde tespit edilmişti.

ABD’de inşaat izinleri, mayısta yıllık bazda ise yüzde 12,7 azaldı. (AA)

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