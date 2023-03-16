ABD’de konut başlangıçları şubatta beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları, şubatta yüzde 9,8 artışla 1 milyon 450 bine yükselerek beklentileri aştı.

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ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 yükselerek 1 milyon 450 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üstünde gelen konut başlangıçlarının 1 milyon 310 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ocakta 1 milyon 321 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 18,4 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ DE BEKLENTİLERİ AŞTI

İnşaat izinleri şubatta aylık bazda yüzde 13,8 artarak 1 milyon 524 bin seviyesine çıktı. Bu dönemde beklentilerin üstünde gelen inşaat izinlerinin 1 milyon 340 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, ocakta yüzde 0,1 artışla 1 milyon 339 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de inşaat izinleri, şubatta yıllık bazda ise yüzde 17,9 azaldı. (AA)

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