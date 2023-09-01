Abone Ol

ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik arttı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:47 - 01 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde

ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 187 bin ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Beklenti istihdamın 170 bin artması yönündeydi.

Bir önceki ay 187 bin olan tarım dışı istihdam ise 157 bine revize edildi.

ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseldi.

Ortalama saatlik ücretler ağustosta yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Köylü pazarından eser kalmadıİlginizi ÇekebilirKöylü pazarından eser kalmadıKKM hesapları geçen hafta 39,3 milyar TL gerilediİlginizi ÇekebilirKKM hesapları geçen hafta 39,3 milyar TL gerilediBorsada yabancının çıkışı sürüyorİlginizi ÇekebilirBorsada yabancının çıkışı sürüyor
X Reklam