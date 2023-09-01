ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde
ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik arttı.
ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 187 bin ile beklentilerin üzerinde yükseldi.
Beklenti istihdamın 170 bin artması yönündeydi.
Bir önceki ay 187 bin olan tarım dışı istihdam ise 157 bine revize edildi.
ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseldi.
Ortalama saatlik ücretler ağustosta yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.