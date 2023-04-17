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ABD’den Polonya’ya 4 milyar dolarlık nükleer kredisi

Polonya'da kurulacak modüler nükleer reaktörler için ABD 4 milyar dolarlık finansman sağlayacak.

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ABD’den Polonya’ya 4 milyar dolarlık nükleer kredisi

Polonya enerji şirketi PKN ORLEN ile iki ABD finans kurumu arasında, ülkede modüler nükleer reaktörlerin kurulmasına yönelik proje kapsamında 4 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

ORLEN’in iştiraki Orlen Synthos Green Energy ile ABD Eximbank ve Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu arasındaki anlaşma, Polonya’nın başkenti Varşova’da imzalandı.

Temiz enerjiye yönelmek ve Avrupa Birliği (AB) hedefleri doğrultusunda kömür kullanımını azaltmak isteyen Polonya hükümeti, bu kapsamda nükleer enerjiye yönelme kararı aldı.

Söz konusu anlaşma kapsamında, ABD Eximbank 3 milyar dolar, Amerikan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu ise 1 milyar dolarlık destek sağlayacak.

PKN ORLEN Üst Yöneticisi Daniel Obajtek, Polonya’nın ilk “BWRX-300” modüler reaktörünün 2029’da faaliyete geçmesini beklediklerini kaydetti. (AA)

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