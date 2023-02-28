Açlık sınırı şubatta 9 bin 425 TL’ye, yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL’ye yükseldi

TÜRK-İŞ verilerine göre, Şubat 2023'te açlık sınırı 9 bin 425,15 TL’ye, yoksulluk sınırı 30 bin 700,83 TL’ye yükseldi. Gıda enflasyonu şubatta aylık yüzde 6,32, yıllık yüzde 107,02 olarak gerçekleşti.

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TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Şubat ayı sonucuna göre açlık sınırı olarak bilinen 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 9 bin 425,15 TL'ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 30 bin 700,83 TL'ye yükseldi.

Açlık sınırı geçtiğimiz ay 8 bin 864 TL'ye yükselmiş ve asgari ücret olan 8 bin 500 TL’yi geride bırakmıştı. Şubat ayı enflasyonu, asgari ücret ve açlık sınırı makasının açılmasına neden oldu.

ŞUBAT AYI GIDA ENFLASYONU

Aylık mutfak enflasyonu yüzde 6,32, yıllık mutfak enflasyonu ise yüzde 107 oldu. TÜRK-İŞ'in verilerine göre ‘mutfak enflasyonu’ndaki değişim Şubat 2023'te şöyle oldu:

*Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında gerçekleşti.

*İki aylık değişim oranı yüzde 15,92 tespit edildi.

*Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 107,02 oldu.

*On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 112,87 olarak hesaplandı.

GIDA ÜRÜNLERİNDE DEĞİŞİM

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Şubat 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

* Süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerin fiyatları yükseldi. Sütteki artış yüzde 6 ve peynirde yüzde 5 olarak hesaplandı. Yoğurttaki fiyat artışı daha düşük düzeyde gerçekleşti.

* Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta;

Bu gruptaki et ürünleri zamlandı. Bir ayda dana etinde yüzde 19, kuzu etinde yüzde 9, balıkta yüzde 5, tavukta yüzde 8 fiyat artışı yaşandı. Baklagillerden nohut yüzde 5, kuru fasulye yüzde 14, yeşil mercimek yüzde 4 zamlandı. Kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 4 geriledi. Yağlı tohumların ortalama fiyatı bu ay sabit kaldı.

* Ekmek ve tahıllar grubunda geçen aya göre pirinç yüzde 6, bulgur yüzde 10, irmik yüzde 5 zamlandı. Makarna ve ekmek fiyatı değişmezken un fiyatı yüzde 5 düştü.

* Taze sebze-meyve grubuna bakıldığında bu ay semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi. Patates 12,5 TL'den satılmaya devam etti. Kuru soğanın kg fiyatı 15 TL'nin üzerine çıktı. Ortalama sebze kg fiyatı 20,3 TL, ortalama meyve kg fiyatı 19,29 TL oldu.

* Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta ayçiçek yağı ve margarin fiyatı sınırlı düzeyde geriledi. Zeytinyağı yüzde 4, tereyağı yüzde 9 zamlandı.

* Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden bir ayda baharatlar yüzde 3, çay yüzde 3, salça, yüzde 5, zeytin yüzde 6, bal yüzde 13, pekmez yüzde 16 oranında; bal yüzde 27, reçel yüzde 5 oranında zamlandı. Ortalama şeker fiyatı sınırlı düzeyde gerilerken tuz ve ıhlamur fiyatı ise sabit kaldı.

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