‘Akaryakıt zamları ağustosta enflasyonu yükseltecek’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Benzin ve motorinin fiyatları üç ayda ikiye katlanırken, mevcut ekonomi verileri bu artışın daha da süreceğini gösteriyor. Özellikle önümüzdeki sonbahar döneminde akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı bile geçebileceği belirtiliyor” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıtın ulaşım ve nakliyede temel girdi kalemi olduğunu belirterek, akaryakıta yapılan zamların enflasyonu daha da artıracağını bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yanlış ekonomi politikası nedeniyle arttığını belirtti.

Benzin ve motorin fiyatının son üç ayda ikiye katlandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni uluslararası piyasaların etkisi olduğu görüşü de gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında belirleyici olan brent petrolün fiyatı 14 Mayıs'ta 78 dolar düzeyindeyken, bugün 84 dolara işlem görüyor. Başka bir deyişle brent petrol fiyatındaki artış yüzde 7,6 oranıyla sınırlıyken, Türkiye'deki akaryakıt fiyatı neredeyse yüzde 100 oranında arttı. Bu veriler dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarındaki artışın en büyük nedeninin Türk lirasındaki değer kaybı olduğu ortaya çıkıyor.

‘ENFLASYONU YÜKSELTECEK’

“Mevcut ekonomik veriler bu artışın daha da süreceğini gösteriyor. Akaryakıt zamları, başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Üretim maliyetlerinin artması çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Başka bir deyişle akaryakıt zamları enflasyonda domino etkisi yaratacak. Akaryakıtın litre fiyatında yaklaşık 6 liralık artış temmuz ayında tarihi bir enflasyona neden olmuştu. Ağustos ayındaki zamlar enflasyonu daha da yükseltecek.

SONBAHARDA 50 LİRAYI BİLE GEÇEBİLİR

Benzin ve motorinin fiyatları üç ayda ikiye katlanırken, mevcut ekonomi verileri bu artışın daha da süreceğini gösteriyor. Türk lirasında değer kaybı sürdükçe akaryakıt fiyatları daha da zamlanacak. Özellikle önümüzdeki sonbahar döneminde akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı bile geçebileceği belirtiliyor. (AA, ANKA)

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