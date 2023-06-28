AKP seçimleri havadan kazandı

İktidarın yılbaşından seçime kadar olan dönemde kiraladığı uçak ve helikopterlere ödediği para 5 ayda 4.9 kat birden artarak 636 milyon lirayı aştı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seçim bölgelerine gittiler, propaganda yaptılar

Devlet bütçesini dilediği gibi kullanan iktidarın seçim döneminde uçak ve helikopter gibi hava taşıtı kiralama harcamaları olağanüstü arttı. Bu yıl seçim döneminde özel sektörden kiralanan uçak ve helikopterlere devlet bütçesinden ödenen para, geçen yılın aynı dönemine göre 4.9 kat, diğer bir ifadeyle yüzde 390 gibi olağanüstü düzeyde artarak 636 milyon lirayı aştı. Kiralanan uçak ve helikopterleri ağırlıklı olarak seçim bölgelerine dağılan bakan ve bakan yardımcısı gibi üst düzey yöneticilerin kullandığı tahmin ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi bütçe verilerine göre iktidar, bu yılın Ocak-Mayıs aylarını kapsayan ilk 5 ayında geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak ölçüde yoğun şekilde uçak ve helikopter kiraladı. Geçen yılın ilk 5 ayında kiralık uçak ve helikopterlere toplam 130 milyon lira ödeme yapılırken, bu yılın aynı döneminde ödenen kira parası 636 milyon 492 bin liralık rekor seviyeye ulaştı. Uçak ve helikopter kiralamalarının özellikle seçim sürecinin hızlandığı mart, nisan ve mayıs aylarında katlanarak artması dikkat çekti.

DOĞRUDAN BAĞLANTILI

Mart ayındaki ödenen kiraların bir bölümünün deprem bölgelerine yapılan resmi ziyaretlerden kaynaklandığı belirtilirken, nisan ve özellikle de mayıs ayındaki kiralık uçuşların seçim gezileriyle doğrudan bağlantılı olabileceği ifade ediliyor. Devlet kesesinden kiralanan uçak ve helikopterlere sadece bu yılın 5 ayında ödenen toplam kira bedeli, 2018-2022 yıllarını kapsayan son 5 yılın aynı döneminde ödenen toplam paranın dahi 2.2 kat üzerinde gerçekleşti.

Kiralık taşıt ödemeleri 1 milyar TL'yi buldu

Seçim yılında kiralık uçak ve helikopterlerle birlikte özel sektörden kiralanan taşıtlara devlet bütçesinden ödenen para da iki kata yakın artarak 995 milyon lirayı aştı. Geçen yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan ilk 5 aylık döneminde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kiraladığı taşıtlara 523 milyon lira para ödenmişti. Seçim döneminin de etkisiyle bu yılki taşıt kira ödemesi yüzde 90 oranında artış gösterdi. Taşıt kiralamalarının özellikle seçimin son 2 ayında, nisan ve mayıs aylarında sırasıyla yüzde 109 ve yüzde 95 oranlarında artması dikkat çekti.