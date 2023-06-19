AKP’li belediyeden dar gelirlinin ekmeğine dev zam
AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent ekmek büfelerinde satılan 200 gram ekmeğe yüzde 30 zam yaptı. Yapılan zammın ardından 2 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı 3 lira 75 kuruşa yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinin ardından iğneden ipliğe zam gelmeye devam ediyor.
DAR GELİRLİNİN EKMEĞİNE ZAM
Kayseri’de ucuza satıldığı için sık sık uzun kuyrukların yaşandığı kent ekmek fiyatlarına zam geldi.
AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi dar gelirli vatandaşın ekmeğine yüzde 30 oranında zam yaptı. Zammın ardından 2 lira 75 kuruştan satıkan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira 75 kuruşa yükseldi.
EKMEK FİYATI 5 LİRAYA YÜKSELMİŞTİ
Kayseri Fırıncılar Odasına bağlı faaliyet gösteren fırınlarda da 1 Haziran itibariyle fiyat güncellemesine gidilerek 4 lira olan 200 gram somun ekmek 5 liraya yükseltilmişti.
ZAMLI EKMEK FİYATLARI
Kent Ekmek büfelerindeki yeni fiyat tarifeleri şu şekilde;
Sade Somun (200 gr): 3,75 TL
Tam Buğday Somun (200 gr): 4,75 TL
Sade Tost Ekmeği (450 gr): 19 TL
Tam Buğday Tost Ekmeği (450 gr): 20 TL
Çavdar Ekmeği (450 gr): 19 TL
Tam Buğday Ekmeği (450 gr): 19 TL
Köy Ekmeği (450 gr): 19 TL
Tam Tahıllı Ekmek (450 gr): 20 TL
Gacer Ekmeği (450 gr): 22 TL
Ruşeymli Ekmek (450 gr): 22 TL
Roll Ekmek (50 gr): 1,40 TL
Roll Tam Buğday Ekmek (50 gr): 1,50 TL
Roll Tuzsuz Ekmek (50 gr): 1,40 TL
Galeta: 16 TL
Galeta Tam Buğday: 16 TL
Galeta Tam Tahıllı: 19 TL
Galeta Çeşnili: 19 TL
Galeta Ruşeymli: 19 TL
Galeta Unu (400 gr.): 11 TL
Simit: 7 TL
Glutensiz Ekmek (275 gr.) 14 TL.