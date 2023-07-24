Almanya’da imalat sektörü temmuzda beklentilerin üzerinde daraldı

Almanya, imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi verisi temmuzda 38,8’e gerileyerek, 41 olan beklentinin altında kaldı.

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Almanya'da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında 38,8'e gerileyerek beklentilerin üzerinde daraldı.

S&P Global, Almanya’ya ilişkin temmuz ayı öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da imalat PMI temmuzda 38,8'e gerileyerek, 41 olan beklentinin altında kaldı. Ülkede temmuzda 38 ayın en düşük seviyesinde ölçülen imalat PMI, bir önceki ayda ise 40,6 seviyesindeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesini üzeri sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

HİZMET SEKTÖRÜNDE 5 AYIN EN ZAYIF PERFORMANSI

S&P Global açıklamasında, Almanya'da hizmet sektörü PMI’ın ise temmuzda 52 seviyesine gerileyerek son 5 ayın en zayıf performansını sergilediği belirtildi.

Beklenti verinin 53,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bir önceki ay, ülkede hizmet sektörü PMI 54,1 seviyesinde ölçülmüştü. (AA)

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