Almanya’da yatırımcı güveni 7 ayın en düşük seviyesinde

Almanya’da yatırımcı güveni, faiz oranlarının artmaya devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla temmuzda Aralık 2022’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Merkezi Almanya’nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi’nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, temmuzda önceki aya kıyasla 6,2 puan düştü.

Haziranda 8,5 puan olan endeks, bu ay eksi 14,7 puan seviyesine indi.

Piyasa beklentisi, endeksin nisanda eksi 10,5 puana gerilemesi yönündeydi. Böylece endeks, Aralık 2022’den bu yana en düşük değerine ulaştı.

Almanya’da Mevcut Durum Endeksi ise temmuzda önceki aya kıyasla 3 puan azalarak eksi 59,5 puana geriledi.

FAİZ ARTIŞLARININ SÜRECEK OLMASI ETKİLEDİ

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, finans piyasası uzmanlarının ekonomik durumun yıl sonunda daha da kötüleşmesini beklediğini aktararak, “Bunun en önemli nedenlerinden biri, Euro Bölgesi ve ABD’de kısa vadeli faiz oranlarının yükselmeye devam edeceği beklentisi” ifadesini kullandı.

Wambach, uzmanların Çin gibi Almanya’nın önemli ihracat pazarlarını “zayıf” olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Ekonomik faaliyetlerde beklenen durgunluğun özellikle sanayi sektörlerini etkilemesi muhtemel. İhracata yönelik sektörlerin kazanç beklentileri bir kez daha önemli ölçüde düşebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ RESESYONDA

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor.

Öte yandan, finansal piyasa uzmanlarının Euro Bölgesi’nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de temmuzda olumsuzlaştı.

Söz konusu gösterge, temmuzda bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak eksi 12,2 puana geriledi. (AA)