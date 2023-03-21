Almanya’da yatırımcı güveni beklenenden fazla düştü

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, endeks martta önceki aya kıyasla 15,1 puan düştü. Piyasa beklentisi, endeksin martta 17,1 puan olması yönündeydi.

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Almanya’da yatırımcı güveni, finansal piyasalardaki belirsizlikle martta beklenenden fazla düştü.

Merkezi Almanya’nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi’nin mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks martta önceki aya kıyasla 15,1 puan düştü. Böylece şubatta 28,1 puan olan endeks, bu ay 13 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin martta 17,1 puan olması yönündeydi.

Almanya’da Mevcut Durum Endeksi ise martta önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak eksi 46,5 puana indi.

YÜKSEK DÜZEYDE OLAN BELİRSİZLİK ETKİLİ OLDU

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, uluslararası finans piyasalarının bankacılık sektöründeki kriz nedeniyle baskı altında olduğunu belirterek, “Bankaların kârlılık beklentileri önemli ölçüde kötüleşti. Şu anda yüksek düzeyde olan bu belirsizlik, EW Ekonomik Güven Endeksi’ne de yansıyor” ifadelerini kullandı. (AA)

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