Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1623 lira seviyesinde işlem gördü.

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Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1623 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 670 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 770 liradan satıldı.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1615 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı, dün altının ons fiyatının yatay bir seyirle 1925 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1932 dolardan işlem gördü.

FED İZLENECEK

Analistler, küresel piyasalarda, ABD’de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güçlendiğini bildirdi.

ABD’de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu hatırlatan analistler, verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Analistler, New York Fed’in dün açıkladığı enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktarmasına karşın, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu ayki toplantıda yüzde 95 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bugün Almanya’da enflasyon ve ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1930 ve 1920 doların destek, 1940 ve 1950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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