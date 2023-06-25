Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu yıl Antalya'ya gelen turist sayısının 5 milyon 71 bin 305 olduğunu açıkladı.

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Antalya’ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305’e ulaştı.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’nın, eşsiz havası, masmavi denizi, kumsalları, kaliteli tesisleri, yemyeşil doğası, tarihi ile dört mevsim turizm imkanı sunan “Türkiye’nin misafir odası” olduğunu belirtti.

REKOR YENİLENDİ

Kentin Akdeniz’in incisi olduğunu aktaran Yazıcı, paylaşımında “Turizmin başkenti Antalya’mıza dün itibarıyla hava yoluyla dış hatlardan gelen turist sayısı 5 milyon 71 bin 305 oldu” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 17 Haziran’da 86 bin 278 yabancı yolcu girişiyle bu yılın günlük rekoru kırılan Antalya’ya, 24 Haziran’da hava yoluyla 90 bin 853 yabancı misafirin gelmesiyle rekor yenilendi. (AA)

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