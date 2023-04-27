Arjantin, Çin’den ithal ettiği ürünlere dolar yerine yuan ile ödeme yapacak

Arjantin hükümeti dün yaptığı açıklamada, ülkenin azalan dolar rezervlerine karşı alınan önlemlerin bir parçası olarak Çin'den yapılan ithalatın ödemelerini dolar yerine yuan ile gerçekleştireceklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa dün yaptığı açıklamada, Arjantin’in azalan döviz rezervlerini korumak için Çin’den yaptıkları ithalatı ABD doları yerine yuanla ödeyeceğini söyledi.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, Çin’in Arjantin Büyükelçisi Zou Xiaoli ve çeşitli sektörlerden temsilcilerle yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen bir etkinlikte, kararın dolar sıkışıklığını azaltmayı amaçladığını söyledi.

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Massa, Xiaoli ile Buenos Aires’te yaptığı görüşmede, Güney Amerika ülkesinin önümüzdeki aydan itibaren 1 milyar dolardan fazla ithalat hacmini yuan cinsinden programlayabileceğini söyledi. Açıklamada, nisandan ayından itibaren aylık 800 milyon dolarlık ithalatın yuan olarak ödeneceği belirtildi.

Massa, yuan cinsinden ithalat siparişlerini normalden daha kısa sürede onaylanmasıyla ithalat oranlarını artıracaklarını söyledi. Geçen yıl Arjantin, uluslararası rezervlerini güçlendirmek amacıyla Çin’le döviz takasını 5 milyar dolar genişletmişti.

ARJANTİN EKONOMİSİ SALLANTIDA

Arjantin bu yıl yaşadığı tarihi bir kuraklık nedeniyle tarımsal ihracatta keskin bir düşüş yaşamıştı. Bunun yanı sıra bu yılki seçimler öncesinde artan siyasi belirsizlik de ülke ekonomisini olumsuz etkiledi. Ülke, dolar rezervlerindeki kritik seviyelerle mücadele ederken karaborsadaki dolar kuru ve enflasyon da artmaya devam etti.

Öte yandan Arjantin'de turistlere, soya üreticilerine ve borsaya özel döviz kurları gibi birçok paralel kur uygulanıyor. Pesonun neredeyse bir yılda değerinin yarısını kaybettiği ülkede sıkı sermaye kontrolleri de söz konusu.

Hükümetin fiyat dondurma, sermaye kontrolleri ve çoklu döviz kuru gibi stratejileri peso üzerindeki baskıyı yatıştıramazken ülkede şubatta yıllık 102,2 ile 30 sene sonra ilk kez üç haneli enflasyon görüldü.

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