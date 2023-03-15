Arjantin’de enflasyon yüzde 100’ü aştı

Arjantin ekonomisi için daralma tahminleri gündemdeyken ülkede enflasyon da yüzde 100'ü aşarak 1991'den sonraki en yüksek seviyeyi gördü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Arjantin’de yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) geçen ay yüzde 100’ü aştı. Böylece Arjantin dünyanın en yüksek enflasyonlu ülkelerinden biri oldu. Aşırı yüksek enflasyon, bu yılki başkanlık seçimleri öncesinde durgunluğa düşmesi beklenen ekonomi üzerinde ekstra baskı oluşturmaya devam etti.

Salı günü yayınlanan verilere göre, tüketici fiyatları şubatta bir önceki yıla göre yüzde 102,5 arttı ve ekonominin yüzde 3 binlik hiperenflasyon yaşadığı 1991 sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici fiyatları geçen aya göre yüzde 6,6 arttı.

Gıda fiyatları, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10 artarak manşet enflasyondaki artışı körükledi. Verilere göre, Arjantinlilerin sofralarının temelini oluşturan sığır etinin maliyeti geçen ay Buenos Aires metropol bölgesinde yüzde 35 arttı.

SEÇİMİN EN ÖNEMLİ KONUSU

Enflasyon, bu yılki başkanlık seçimlerinde en önemli konulardan biri olacak. Krize eğilimli ekonomiyi istikrara kavuşturmakta başarısız olan iki siyasi parti de seçmenleri ikna etmekte zorlanıyor. Ancak anketlere göre seçmenlerin en büyük endişesi olan enflasyon, son ekonomik büyümenin ve düşük işsizliğin olumlu etkilerini bastırmış durumda.

Ülkenin solcu başkanı Alberto Fernandez ve bölünmüş koalisyonu, net bir strateji veya adayın arkasında birleşmek için mücadele ediyor. 2015-2019 arasında ülkeyi yöneten sağcı Mauricio Macri’nin koalisyonu ise tek bir adayın arkasında birleşmedi. Ayrıca bu hükümet enflasyon oranını iki kattan fazla artırarak yüzde 57’ye çıkardığı için seçmenin kuşkuları büyük.

Üçüncü bir aday olan Javier Milei ise Arjantin’in ulusal para birimi olarak pesoyu ABD doları ile değiştirme önerisi nedeniyle ivme kazanıyor.

ENFLASYON VE DARALMA BİR ARADA

Arjantin’i kasıp kavuran enflasyon, nüfusun yaklaşık yüzde 40’ının yoksulluk içinde yaşadığı bir ekonomide ücret artışlarını da yok ediyor. Ne Macri yönetiminin benimsediği istihdam dostu yaklaşım, ne de Fernandez döneminde uygulanan kur kontrolleri ve fiyat dondurma tedbirleri, tüketici fiyatlarını yeniden kontrol altına almayı başaramadı.

Hızla kötüleşen kuraklık da bu gelişmelerle birleştiğinde hızlanan enflasyonun Arjantin’i daha derin bir durgunluğa itmesi bekleniyor. Analistler, hükümetin bütçesinde yüzde 2’lik bir büyüme öngörürken ekonominin 2023’te yüzde 3 küçüleceğini tahmin ediyor.

İlginizi Çekebilir ABD enflasyon rakamları açıklandı