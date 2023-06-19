Artvinli besici: Kurbanlıkların sadece nakliyesi 35 bin lira

Kurban Bayramı yaklaşırken Artvin’den son kurbanlıklar yola çıkmaya başladı. Artvin’den kurban satmak için yola çıkan besici Ekrem Akyüz, “Bursa İsabey pazarına gidiyoruz. Kurban götürüyoruz. 100'e yakın kurbanlık hayvan var. Küçükbaş hayvanımız var. Bir senedir besliyoruz para ile aldık beslemesini yapıyoruz” dedi. Ekrem Akyüz, şunları söyledi:

*Yol ücreti tanesi 35 bin TL, Ardanuç’tan Bursa’ya 35 bin TL. Bursa İsabey’de kirası 30 bin TL. Şu ana kadar çıkışta 70 bin TL masrafı buldu. İsabey’e gidince yem, saman falan vereceğiz, onlar da maliyetli. 10 bin TL'ye kadar isteyeceğiz yoksa kurtarmıyor. Bizi kurtaran fiyat 7-8 bin TL yoksa ondan aşağısı kurtarmıyor, zarar ederiz buradan oraya gitmekle.

*Bursa’da daha iyi fiyata satarız diye orayı tercih ediyoruz. Bizim malımız iyi. Artvinliler de bizim malımızı tercih ettiği için oraya gidiyoruz. Yetkililerden ne talebimiz olacak gelip bir şeye yardımcı olacakları yok. Mecbur geri getirip burada bakacağız. Yardımcı olsalar daha iyi olur. Artvinlilerimiz orada olduğu için İsabey pazarına gidiyoruz. (ANKA)