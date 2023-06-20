Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret için tarih verdi

Yılın ikinci yarısında geçerli olacak olan asgari ücret zammı hakkında konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "Arzu ettiğimiz rakama yaklaştık. Perşembeye kalmadan karar çıkar." açıklamasında bulundu. Asgari ücret zammı için DİSK açlık ve yoksulluk sınırı verilerine bakıldığında rakamın 16 bin TL olmasına yönelik bir talebe işaret ediyor. Ekonomistler ise 11 bin lira seviyesinde bir asgari ücret beklediğini açıkladı.

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İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, asgari ücret ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Asgari ücretin belirlenmesinin beklendiği üçüncü toplantı ise 20 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TARİH VERDİ

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Atalay, milyonların beklediği asgari ücret zammının Perşembe gününden önce açıklanabileceğini dile getirdi.

“YARIN AÇIKLANMA İHTİMALİ YÜZDE 50”

“Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim” diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Belli bir noktaya geldik. Ama şu anda çalışma bakanı ile belli bir yere gelmeden, TİSK’in başkanı ile belli bir yere gelmeden burada bir şey söylemem doğru değil ama perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum.

*Bir görelim bakalım ne çıkacak. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum.

*Yarın olma ihtimali yüzde 50. Ben bakan bey ile bir kere daha konuşayım… İşi belli bir noktaya getirelim, umut ediyorum ya yarın ya da en kötü Çarşamba günü belli bir yere varırız” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için görüşmeler devam ederken ekonomist Hakan Kara’dan bir tahmin geldi.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Prof. Dr Hakan Kara, temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına ilişkin beklentisini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kara, asgari ücret belirlenirken son dönemde genellikle Türk-İş açlık endeksinin referans alındığını belirtti.

Kara, temmuzdaki ara zam için bu endeks referans alındığında ve hazirandaki endeksin yüzde 5 artacağı varsayıldığında, net asgari ücretin yüzde 28 artışla 10 bin 880 lira olmasını beklediğini ifade etti.

Yetkililerin rakamı düz hesap yaparak 11 bine tamamlayabileceğini de belirten Kara, bu durumda asgari ücretteki artış oranının yüzde 29,3 olacağını aktardı.

Türk-İş tarafından paylaşılan son açlık ve yoksulluk verilerine göre mayısta dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 362,01 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 752,49 TL’ye yükselmişti.

SEÇİMDEN SONRA 500 DOLAR VAADİ UNUTULDU

Seçimlerden sonra asgari ücrete ilişkin açıklamalar yapan yetkililerin, seçim öncesi telaffuz edilen 500 dolara ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekiyor.

Yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon progmanında “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti.

Asgari ücretin temmuzdaki ara zamla birlikte 500 dolar seviyesine çıkacağına yönelik resmi açıklamalar, seçim sonrası döviz kurundaki sert artışla birlikte sessizliğe gömüldü. Bilgin’in “Çalışmalarımız hazır” açıklamasına karşın seçim sonrası hiçbir yetkili 500 dolara değinmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise dün katıldığı TV programında asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada “Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız” dedi.

İŞVERENE KOLAYLIK ŞARTIYLA ASGARİ ÜCRET İÇİN 12 BİN TL MESAJI

Sozcu.com.tr'ye konuşan bir diğer isim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ise, halihazırda zaten 8 bin 500 TL'ye çalışan bulmakta zorlandıklarını, bu yüzden yeni asgari ücretin 10 bin TL olması durumunda bunu karşılayabileceklerini ancak işverene yeni kolaylıklar sağlanması durumunda bu tutarın 12 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.

DİSK 17 BİN TL'YE İŞARET ETTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zamma yönelik yaptığı ikinci toplantı bugün sona ererken, DİSK'ten asgari ücrete ilişkin öneriler geldi.

DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında önerilerini açıklayan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret belirlenirken bir evde iki kişinin çalışması halinde o eve yoksulluk sınırının üstünde gelir girmesi güvence altına alınmalıdır” diyerek BİSAM'ın son açıkladığı yoksulluk sınırına işaret etti.

BİSAM'ın dört gün önce açıkladığı yoksulluk sınırı verisi 34 bin 838 TL idi.

Buna göre DİSK, asgari ücretin en az 17 bin seviyesinde olması gerektiğini ifade etmiş oldu.

Toplantı sonrası SZC TV'ye konuşan Çerkezoğlu, aynı rakama işaret ederek ‘bir ailede iki kişi çalıştığında o eve en az yoksulluk sınırı kadar para girmeli' talebini yineledi.

ÇALIŞMA BAKANI ‘500 DOLAR' DEDİĞİNDE 9 BİN TL 750 EDİYORDU

Son seçimlerden önce asgari ücreti gözden geçireceklerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, net bir şekilde “Temmuzda asgari ücrete ara zam var” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağıyla ilgili net açıklamalarda bulunmanın yanında ne kadar olacağıyla ilgili rakam da vermişti.

Mayıs ayı başlarında “Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız” diyen Bilgin, “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” diye konuşmuştu.

Bilgin bu konuşmayı yaptığında 500 dolar 9 bin 750 TL'ye tekabül ederken, seçimlerden sonra dolar kurundaki artışın hızlanmasıyla bugün itibarıyla 500 dolar 10 bin 400 TL'yi aşmış durumda.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.