Astarı yüzünden pahalı hastane

Antalya Aksu’da yapılacak 300 yataklı devlet hastanesinin astarı yüzünden pahalıya geldi. Hastanenin yapımı için 2018 yılında 156 milyon 556 bin TL ödendi ancak hastane bitmeyince ikmal inşaatı için 1 milyar 171 milyon TL daha devletin kasasından çıktı.

Deniz AYHAN

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Sağlık Bakanlığı, Antalya Aksu 300 Yataklı Devlet Hastanesi yapım işi için 9 Nisan 2018'de ihale düzenlendi. 14 şirketin geçerli teklif sunduğu ihaleyi, 156 milyon 556 TL bin TL'lik teklifle Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi kazandı. Hastane inşaatı aradan geçen yıllara rağmen tamamlanamayınca bu kez de 6 Nisan 2021'de ‘ikmal inşaatı' ihalesine çıkıldı. İhaleye 11 şirket katıldı, kazanan yine Kuzu Grup şirketi oldu. Şirkete bu kez 277 bin 256 TL ödendi. Hastane, ikmal inşaatı ihalesine rağmen yine tamamlanamadı.

İKİNCİ İKMAL İHALESİ

Bu kez 31 Ekim 2022'de yeni bir ikmal ihalesi düzenlendi. Bu ihaleyi EN-SA Yapı kazandı. İhalenin bedeli ise 894 milyon 570 bin TL oldu. Hastane yapım inşaatı 156.5 milyon TL'ye ihale edilirken, ikmal ihaleleriyle birlikte toplam rakam 1 milyar 1 milyon 328 bin 382 TL oldu.

10 yılda 5.4 milyar liralık kamu ihalesi

Hastane inşaatı ve tamamlama ihalesinin bir bölümünü alan ve toplam 433 milyon 812 bin TL ödenen Kuzu Şirketi'nin yönetiminde Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor. Güven Kuzu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu şirket kamudan son 10 yılda 5.4 milyar TL değerinde ihale aldı. Güven Kuzu, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ‘Yurtdışı Müteahhitlik Hizmet Ödülü' almıştı.