Avrupa’da gaz fiyatları enerji krizi uyarısıyla artışa geçti

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak 38,4 Euro'ya çıktı. Türkiye'nin doğalgaz ithalatında da fiyat hesaplamasında büyük oranda TTF fiyatı dikkate alınıyor.

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Avrupa’da gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak 38,4 Euro’ya çıktı.

Ekim vadeli kontratlarda ise megavatsaat başına gaz fiyatı 41,5 Euro’ya yükseldi.

38,4 Euro'luk TTF fiyatı, bin metreküp gazın fiyatının 408,5 Euro (448,5 dolar) olması anlamına geliyor.

Bu artışın ardından fiyatlar, son 5 haftanın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

30 Haziran’da 38,4 Euro olan fiyatlar, 3 Temmuz’da 35,2 Euro’ya gerilemiş ve bu tarihten itibaren neredeyse yatay seyir izlemişti.

Türkiye’nin doğalgaz ithalatında da fiyat hesaplamasında büyük oranda TTF fiyatı dikkate alınıyor.

‘RUS GAZININ PAYI AZALMAYA DEVAM EDECEK’

Fiyatlar, Alman enerji şirketi E.ON Üst Yöneticisi (CEO) Leonhard Birnbaum’un, şirketin 6 aylık bilançosuna ilişkin düzenlenen toplantıda, Avrupa’nın Rusya’dan doğalgaz ithalatının hızla düştüğünü, bu durumun Avrupa piyasasını yapısal olarak değiştirdiğini ve bu nedenle toptan enerji piyasalarındaki fiyatların yakın gelecekte yüksek kalacağını belirtmesinin ardından yükselişe geçti.

Avrupa’nın doğalgaz arzında Rus gazının azalmaya devam edeceğini belirten Birnbaum, bu nedenle enerji krizinin henüz sona ermediği uyarısında bulundu.

Birnbaum, Avrupa’da Rus doğalgazının yerine daha pahalı olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kullanıldığını anımsatarak, bu durumun Avrupa’daki gaz fiyatlarını Asya’daki fiyat seviyesine yükselttiğini ifade etti.

Öte yandan, Gas Infrastructure Europe verilerinde, Avrupa’daki gaz depolarının doluluk oranlarının 6 Ağustos itibarıyla yüzde 87,7’ye çıktığı ve oranların 1 Kasım’da yüzde 90 doluluğa ulaşma planındaki hedeflerin önünde olduğu görülmüştü.

FİYATLAR GEÇEN YIL BU DÖNEMDE REKOR KIRMIŞTI

Covid-19 salgını sonrası ortaya çıkan arz-talep dengesizliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik kısıtları nedeniyle Avrupa’da gaz fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı.

Gaz fiyatları yaklaşık 1,5 yıl yüksek kalmasının ardından Avrupa’da gaz talebinin düşmesi ve depolardaki doluluk oranlarının artması sonucu 1 Haziran’da megavatsaat başına 23 Euro’ya kadar gerileyerek Eylül 2021’den sonraki en düşük seviyesini görmüştü.

Fiyatlar, Ağustos 2022’de megavatsaat başına 300 Euro’yu aşarak tarihteki en yüksek seviyesine çıkmıştı. (AA)

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