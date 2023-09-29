Avrupa’da kişi başına 131 kilo gıda israf edildi

2020'de kişi başına 127 kilogram gıda israf eden AB vatandaşları, 2021'de bu israfı kişi başı 131 kiloya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının kişi başı gıda israfının bir yılda 4 kilogram arttığını ortaya koydu.

AB ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2021 yılı verilerini yayımlayan Eurostat, Avrupalıların kişi başına gıda israfı 2021’de 131 kilogramı bulduğunu açıkladı.

2020’de ise kişi başına 127 kilogram gıda israf edilmişti.

TOPLAM 58,4 MİLYON TON GIDA ATIĞI

AB ülkeleri toplamda 58,4 milyon ton gıda atığı üretti.

2021’de gıda israfının yüzde 54’üne tekabül eden kişi başına 70 kiloluk kısmını hanehalkları gerçekleştirdi. 2020’de ise bu oran yüzde 55 ile yine 70 kiloya tekabül ediyordu.

İsrafın yüzde 46’sı ise gıda ürünleri ve içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı. (AA, SOZCU)

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