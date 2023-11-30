Babacan: Asgari ücret artışını enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı başlamış

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asgari ücret artışını gerçek enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı çoktan başlamış" dedi.

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Babacan, hükümetin asgari ücretin sınırlı tutulması çabasında olduğunu belirterek, bu yıl oluşan enflasyon farkının halka unutturularak, gelecek yıl için açıklanan düşük bir enflasyon üzerinden zam yapılacağını söyledi.

Toplumda herkesin gündeminin ekonomi olduğunu kaydeden Babacan, “Çünkü artık karın doyurmak, yaşam savaşına döndü. Daha önce de söylemiştim, koskoca ülke Survivor setine döndü. İnsanlar üç kuruş parayla hayatta kalma mücadelesi veriyor. Maaşlar böylesine erimişken, hükümetten gelen açıklamalar gerçekten hayrete düşürüyor. Asgari ücret artışını gerçek enflasyonun altında tutmak için laf cambazlığı çoktan başlamış” diye konuştu. (DHA)

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