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Bakan Nebati’den EYT ile ilgili yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz."

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Bakan Nebati’den EYT ile ilgili yeni açıklama

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