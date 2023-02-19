Bakanlık imar barışından vazgeçmiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremin büyük bir felakete dönüşmesinin n önemli nedenlerinden biri olarak değerlendirilen imar barışı ile ilgili başvuru müracaat kılavuzu ve bilgilendirmeleri internet sitesinden hâlâ kaldırmadı.

Latif SANSÜR

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kenti etkileyen depremlerin neden olduğu yıkımların büyük oranda güvencesiz, çürük, kaçak binalara getirilen imar aflarının sonucu olduğuyla ilgili değerlendirmelere rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı ile ilgili bilgilendirmeler internet sitesinden kaldırılmadı. Bakanlığın internet sitesindeki İmar Barışı e-Devlet Müracaat Kılavuzu, e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru nasıl yapılır videoları, müracaat için gerekli belgeler, İmar Barışı Kayıt Başvuru ve Sorgulaması sayfaları yerini korurken, sitede sadece “İmar Barışı hesaplama aracına erişmek için tıklayınız” butonu devre dışı bırakıldı.

İmar Barışı ile ilgili sayfalara ulaşmak için siteye girenleri ise deprem sonrası verilere yönlendirmek üzere yeni eklenen “Kahramanmaraş Depremi Hasar Tespit Çalışmaları sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız” uyarısı karşılıyor. Vatandaşlar bu bölümde İkametgah Adresi ile Adrese Dayalı hasar tespit sorgulaması yapabiliyor.