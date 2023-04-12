Bakanlıktan vatandaşa 31 bin liralık Ramazan menüsü önerisi

Sağlık Bakanlığı'nın oruç tutan vatandaşlara sağlıklı beslenme için hazırladığı menü 1 aile için aylık 31 bin 680 TL tuttu. Evde 4 kişi çalışmıyorsa oruç katmerleniyor, sağlık bozuluyor.

Erdoğan SÜZER

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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, ‘Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri' adı altında oruç tutan vatandaşlara yönelik örnek ‘sağlıklı yemek tabağı' hazırladı.

Ancak güçlü iftar, hafif sahur ve iftar ile sahur arasında pahalı atıştırmalıklardan oluşan sağlıklı yemek tabağını doldurmak öyle her babayiğidin harcı değil.

Bakanlığın önerisine uyup “Hem sağlıklı besleneyim, hem oruç tutayım” diyen 4 kişilik bir ailenin sadece tabağı doldurabilmesi için günlük bin 56 TL, aylık 31 bin 680 TL para harcaması gerekiyor. Tabaktan et yemeği çıksa bile fatura günlük 756 lirayı, aylık 22 bin 680 lirayı buluyor. Asgari ücretle geçim savaşı veren bir aile, başka hiçbir şeye para harcamasa bile bu tabakla en fazla bir hafta sağlıklı beslenebiliyor. Ailedeki 4 kişi de asgari ücretle çalışıyor ve yol parası, kira, elektrik, su, doğalgaz, aidat vb hiçbir şeye para ödemiyorsa Bakanlığın örnek sağlıklı yemek tabağıyla Ramazanın tamamını sağlıklı beslenerek geçirebiliyor.

5 BESİN GRUBU ŞART

Sağlık Bakanlığı, oruç tutulmayan bölümde en az iki ana öğün ve ara öğünler yapılarak iftarda yüklü tüketimden kaçınılmasını öneriyor.

Öğünlerde 5 besin grubundan (süt ve ürünleri; et, yumurta ve kurubaklagiller; ekmek ve tahıllar; sebze ve meyveler) besinlerin dengeli tüketilmesi gerektiğini belirten Bakanlık, sağlıklı yemek tabaklarını tüketirken aşırıya kaçılmaması, yeme içmenin zamana yayılması, aşırı yağlı, tuzlu, ağır yemeklerden ve hamur işlerinden uzak durulmasını da tavsiye ediyor.

SAĞLIKLI SAHUR TABAĞI

Tabak süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler, çiğ sebze- meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltıdan oluşuyor. Ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salata da tercih edilebiliyor.

Gün içinde açlık hissinin oluşmasını geciktirmek için midenin boşalma süresini uzatacak kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli kompleks karbonhidratların da tüketilmesi öneriliyor.

SAĞLIKLI İFTAR TABAĞI

Orucun adet olduğu üzere zeytin ya da hurma ve su ile açılmasından sonra yemeğe biraz çorba ve salata ile başlanabilir. Devamında etli sebze yemeği veya yağlı ve ağır olmayan bir et yemeği ve biraz zeytinyağlı sebze yemeği, salata veya söğüş, 1-2 dilim ekmek (pide ile tam tahıllı ekmeği değiştirerek) veya küçük bir porsiyon pilav veya makarna tüketilebilir. Yiyeceklerin yeterince çiğnenmesi de öneriliyor.

İFTAR-SAHUR ARASI TABAK

İftar ve sahur arasında meyve, kuru meyve, kabuklu yemişler, süt/yoğurt ve her gün olmamak kaydı ile küçük porsiyonlarda öncelikle meyve tatlıları, sütlü tatlılar tüketilebilir. Bakanlık bu sürede sıvı tüketimine de ağırlık verilmesini; su dışında çay, kahve, bitkisel çaylar, süt, meyve suyu, sebze suları, soda, maden suyu tüketilmesini ve bunların toplamının 2.5 ila 3 litre olmasını öneriyor.

İŞTE SAHUR VE İFTARIN YAKLAŞIK MALİYETİ

Sahurda (hafif kahvaltı) yaklaşık maliyeti (TL)

Süt 25

Yoğurt 30

Peynir (1/2) 55

Yumurta 6

Tam tahıllı ekmek 35

Çiğ sebze (karnabahar) 25

Meyve (portakal) 15

Çorba (şehriye) 15

Zeytinyağlı (pırasa) 20

Salata 25

Sahur 1 toplamı 281

Kuru fasulye (yemek) 50

Nohut (yemek) 45

Mercimek (yemek) 45

Bulgur pilavı 10

Sahur (nohut bulgur) toplamı 60

İFTARIN MALİYETİ

Zeytin 10

Hurma 15

Su (günlük 12 lt) 20

Çorba 15

Salata 25

Etli sebze (patates) yemeği 100

Et yemeği (Kavurma) 400

Zeytinyağlı sebze yemeği 50

Salata 25

1-2 dilim ekmek (2 pide) 20

Pilav yada makarna 15

Et yemekli toplam 595

Etli sebzeli toplam 295

İftar sahur arası 120

Meyve 20

Kuru meyve 15

Kabuklu yemişler 30

Süt 25

Yoğurt 30

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