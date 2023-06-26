Bankalar bugün açık mı? 26 Haziran Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Bankalar resmi tatil günleri nedeniyle kapalı oluyor ancak bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26 Haziran Pazartesi açık olması bekleniyor.

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Bayram tatili hazırlıkları sürerken idari izin kapsamındaki vatandaşlar 9 gün boyunca tatil yaparken, özel sektör çalışanları ise 4.5 gün tatil yapabilecek. Tatil öncesinde işlerini tamamlama gayretinde olan vatandaşlar bankalar bugün açık mı merak ediyor.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul’a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran’da açık olması bekleniyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde kapalı olmuştu.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.