Bankaların net kârı ocakta yüzde 96 arttı

Bankacılık sektörünün ocak ayı net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 96 artışla 39.32 milyar liraya çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin 2023 Ocak verilerini yayımladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün ocak ayı net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 96 artışla 39.32 milyar lira oldu.

KREDİLERDE YÜZDE 3,5 ARTIŞ

Sektörün kredileri geçen yıl sonuna göre yüzde 3.5 artışla ocak sonunda 7.85 trilyon lira olurken, aktif büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 2.4 artarak 14.69 trilyon lira oldu.

Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 341 milyar 461 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 2,4 oldu.

Sektörün ocakta takipteki krediler rasyosu yüzde 2.01 olarak açıklanırken, sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 16.99 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ocakta 2022 sonuna göre yüzde 3,2 artarak 9 trilyon 147 milyar 151 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 0,9 artışla 1 trilyon 418 milyar 839 milyon liraya ulaştı. Sektörün ocak sonu itibarıyla dönem net karı 39 milyar 320 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,99 seviyesinde gerçekleşti. (REUTERS, AA)

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