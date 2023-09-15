Bayraktar: 3. nükleer santral için Çin’le anlaşmaya yakınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli yetkililerin geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesinin ardından üçüncü nükleer santral için birkaç ay içerisinde Çin'le anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üçüncü nükleer santral için birkaç ay içerisinde Çin’le anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.

Bayraktar, Çinli yetkililerin geçtiğimiz günlerde tesisin muhtemel sahasını ziyaret etmesinden sonra görüşmelerin “birkaç ay içinde” tamamlanabileceğini ifade etti.

Dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar, “Çinli bir şirketle uzun zamandır görüşüyoruz. Böylece boşlukları doldurabileceğiz ve nükleer enerji programı için Çin ile yakında bir anlaşmaya varabileceğiz” dedi.

Anlaşma sağlanırsa Çin, Türkiye’nin üçüncü nükleer enerji santralini inşa edecek.

Bloomberg’in haberine göre Türkiye nükleeri geçen yıl 80 milyar doların biraz altında olan enerji ithalatının maliyetini düşürme çabalarının önemli bir ayağı olarak görüyor.

Bayraktar, nihai hedefin nükleer enerjiden elektrik üretim kapasitesini 20 gigawatt’a, yani Akkuyu santralinin birkaç yıl içinde tam olarak faaliyete geçtiğinde üretebileceğinin yaklaşık dört katına çıkarmak olduğunu söylüyor.

Bakan, bu hedefe ulaşmak için Türkiye’nin SMR olarak bilinen küçük modüler reaktörlerden muhtemelen 5 GW’lık ek bir kapasiteye ihtiyaç duyacağını söyledi.

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